В 30-е годы в СССР модернизация завершилась или нет?
История
В 30-е годы в СССР модернизация завершилась или нет?
Ответ(ы):
Гость:
Нет ) ликвидация технико-экономической отсталости;б) достижение экономической независимости;в) создание мощной оборонной промышленности;г) первоочередное развитие базисных отраслей промышленности
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