Примеры из жизни "К каким непредвиденным последствиям приводят наши поступки"

Гость: Гость:

Я положил кнопки на стул учителя и думал что ей не будет больно, но оказались последствия очень большие, она сильно укололась и её увезли на скорой. Я решил подшутить и спрятал телефон друга и он его долго искал, вскоре я хотел отдать его другу, но его не было на том месте и родителям пришлось платить деньги за телефон.