Примеры из жизни "К каким непредвиденным последствиям приводят наши поступки"
Обществознание
Примеры из жизни "К каким непредвиденным последствиям приводят наши поступки"
Ответ(ы):
Гость:
Я положил кнопки на стул учителя и думал что ей не будет больно, но оказались последствия очень большие, она сильно укололась и её увезли на скорой. Я решил подшутить и спрятал телефон друга и он его долго искал, вскоре я хотел отдать его другу, но его не было на том месте и родителям пришлось платить деньги за телефон.
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