В каком году умер Петр первый?
История
В каком году умер Петр первый?
Ответ(ы):
Гость:
8 февраля 1725 г умер Петр первый в Питере
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