6л.виноградного сока разлили в 2 банки поровну.из одной банки отлили 1л. сока.сколько литров сока осталось в этой банке. как составить условие этой задачи? КОРОТКИЙ ЗАПИС

Математика
6л.виноградного сока разлили в 2 банки поровну.из одной банки отлили 1л. сока.сколько литров сока осталось в этой банке. как составить условие этой задачи? КОРОТКИЙ ЗАПИС
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Гость:
6:2=3 1:1=1 Ответ 1 л сока в этой банке
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