6л.виноградного сока разлили в 2 банки поровну.из одной банки отлили 1л. сока.сколько литров сока осталось в этой банке. как составить условие этой задачи? КОРОТКИЙ ЗАПИС

Математика

6л.виноградного сока разлили в 2 банки поровну.из одной банки отлили 1л. сока.сколько литров сока осталось в этой банке. как составить условие этой задачи? КОРОТКИЙ ЗАПИС

Автор: Гость