Повесть о том , как один мужик двух генералов прокормил . Ответьте на вопросы 1)К??к вы думаете,почему генералов двое,а мужик-один? 2)Чем сказка Щедрина похожа на народные сказки, чем отличается от них? Пожааалуйста!!! Пом...
Литература
Повесть о том , как один мужик двух генералов прокормил . Ответьте на вопросы 1)К??к вы думаете,почему генералов двое,а мужик-один? 2)Чем сказка Щедрина похожа на народные сказки, чем отличается от них? Пожааалуйста!!! Помогите!!!!
Ответ(ы):
Гость:
2) В его сказках присутствуют частицы народной сказки ("Жили да были..." ; "Долго ли, коротко ли.." и т.д.) Во всех его сказках говорится о том, что богатые люди не понимают, что зависят от бедных. (К примеру: Когда генералы попали на остров, они искали пищу, но были настолько глупы, что думали, что "хлеб" растёт на дереве.) Без русского мужика - никуда!!)))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Экономика
Для существования рыночной экономики необходимо: а) отсутствие частной собственности б) запрет конкуренции в) свобода выбора производителей ...