Какие учебные заведения появились в России во 2 -ой половине 18 века? какое образование в них давалось?
История
Какие учебные заведения появились в России во 2 -ой половине 18 века? какое образование в них давалось?
Ответ(ы):
Гость:
1786 год - стали организовываться уездные и губернские училища к тому времени насчитывалось 116 солдатских школ 1764-основание в Петербурге Института благородных девиц иои смольного институтат появились горные и мореходные школы
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