Помогите пожалуйста решить систему уравнений! 1) Cu + Fe Cl2 gt; 2) Fe + HCl gt; 3) Ag + HCl gt; 4) Al + H2Co4 5) CuCl2+NaOH gt; 6) NaNo3 + H2S gt; 7) Na2So4 + BaCl2 gt; 8) CuO + N2O gt;

Гость: Гость:

1)Cu+FeCl2-реакция не подёт,так как медь по электроотрицательности стоит дальше чем железо 2)Fe+2HCl=FeCl2+H2 3)Ag+HCl-реакция не пойдёт,так как серебро по электроотрицательности стоит дальше водорода 4)Не понятно в задании что именно дали,то ли это алюминий взаимодействует с угольной кислотой(H2Co3)а по индексу 4,это вроде как и серная кислота(H2So4),но рассмотрим оба случая.В обоих случаях реакция пойдёт -Al+H2Co3=Al2(Co3)3+H2 -Al+H2So4=Al2(So4)3+H2 5)CuCl2+2NaOH=Cu(OH)2+2NaCl 6)2NaNO3+H2S=2HNO3+Na2S(реакция не пойдёт,так как всё растворимо) 7)Na2So4+BaCl2=BaSo4+2NaCl 8)CuO+N2O-не характерная реакция,так как N2O-несолеобразующий оксид как-то так)