Выскажите свое мнение: человек, который бил баклуши, был ремесленником или дворцо???
Обществознание
Выскажите свое мнение: человек, который бил баклуши, был ремесленником или дворцо???
Ответ(ы):
Гость:
Дворцом,т.к. ремеслиники рабочие люди и прсто сидеть без дела не могут
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