Лена включила телевизор в 15 ч 20 мин она посмотрела 3 мультфильма по 10 мин каждый и сказку которая шла 1 ч 20 мин во сколько лена выключила теливизор

Математика
Лена включила телевизор в 15 ч 20 мин она посмотрела 3 мультфильма по 10 мин каждый и сказку которая шла 1 ч 20 мин во сколько лена выключила теливизор
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 3*10=30минут все мультики 2) 80+30=110минут смотрела телек 3) 1час50мин+15часов20мин=17часов10минут
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