Лена включила телевизор в 15 ч 20 мин она посмотрела 3 мультфильма по 10 мин каждый и сказку которая шла 1 ч 20 мин во сколько лена выключила теливизор

Математика

Лена включила телевизор в 15 ч 20 мин она посмотрела 3 мультфильма по 10 мин каждый и сказку которая шла 1 ч 20 мин во сколько лена выключила теливизор

Автор: Гость