Выпарили 500 г 30% раствора хлорида калия.Масса полученного раствора 440г.Какова масс??вая доля хлорида калия в полученном растворе?
Химия
Выпарили 500 г 30% раствора хлорида калия.Масса полученного раствора 440г.Какова масс??вая доля хлорида калия в полученном растворе?
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