Друзья помогите!) На сколько градусов необходимо повысить температуру реакции с температурным коэффициентом 3 что бы время завершения реакции сократить с 36 минут до 4 минут? И еще одну)) Cl2+Fe--gt;t Сколько моль соли получе...

Химия

Друзья помогите!) На сколько градусов необходимо повысить температуру реакции с температурным коэффициентом 3 что бы время завершения реакции сократить с 36 минут до 4 минут? И еще одну)) Cl2+Fe--gt;t Сколько моль соли получено если в реакции восстановитель отдал 36,12*10^23 электронов Заранее спасибо)

Автор: Гость