Друзья помогите!) На сколько градусов необходимо повысить температуру реакции с температурным коэффициентом 3 что бы время завершения реакции сократить с 36 минут до 4 минут? И еще одну)) Cl2+Fe--gt;t Сколько моль соли получе...
Химия
Друзья помогите!) На сколько градусов необходимо повысить температуру реакции с температурным коэффициентом 3 что бы время завершения реакции сократить с 36 минут до 4 минут? И еще одну)) Cl2+Fe--gt;t Сколько моль соли получено если в реакции восстановитель отдал 36,12*10^23 электронов Заранее спасибо)
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