Почему люди и страны торгуют
Обществознание
Почему люди и страны торгуют
Ответ(ы):
Гость:
Они получают за это деньги,и им большая выгода
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