3 класс составить рассказ на тему Моя первая встреча с клоуном
Литература
3 класс составить рассказ на тему Моя первая встреча с клоуном
Ответ(ы):
Гость:
Однажды папа пришел с теремя белетами в цирк , мы собрались и пошли . первые выступали клоуны я так смееялся потом я ..... . . дальше используйте креатив
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