Номер 3.Заранее спасибо.
Русский язык
Номер 3.Заранее спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Второе. Так как оно более искреннее.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Последняя задача. Джузеппе делает одного Буротино за час и 45 минут. После каждых ??рех сделанных Буратино-Джузеппе вынужден отдыхать полчаса. Па...
Математика
Отцу, деду и сыну вместе 110 лет. Отцу и деду 97 лет, а сыну и отцу вместе 51 год. 1. Сколько лет деду? 2. Сколько лет отцу? 3. Сколько ле...
Русский язык
Чем является в предложении существительное в Именительном падеже? (Обстоятельством,подлежащим, определением или дополнением)
Алгебра
Помогите! Назвать 4 типа тригонометрических уравнений Привести табличные значения тригонометрических функций от 0 град до 90 град