Номер 3.Заранее спасибо.

Русский язык
Номер 3.Заранее спасибо.
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Автор: Гость
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Гость:
Второе. Так как оно более искреннее.
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