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Номер 326, решите задачу.
Математика
Номер 326, решите задачу.
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Гость:
116:58=2 км равна 1 часть 2*9=18 км расстояние от города до устья реки
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