Есе на тему: моє ставлення до творчності Лесі Українки (Моє ставлення до творів Ле??і Українки)
Українська література
Есе на тему: моє ставлення до творчності Лесі Українки (Моє ставлення до творів Ле??і Українки)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На мою думку твори Л. У.цікаві...корисні для дітей адже там багато різних історій .учням цікаво вона
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