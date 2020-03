Монолог на английском языке) плиииз.

Гость: Гость:

To be, or not to be, that is the question Быть иль не быть? — вот в чем вопрос!Whether «tis nobler in the mind to suffer Что благородней для души — терпетьThe slings and arrows of outrageuos fortune, Судьбы-обидчицы удары, стрелыOr to take arms against a sea of troubles Иль, против моря бед вооружась,And by opposing, end them, To die, to sleep- Покончить с ними? Умереть, уснуть,No more, and by a sleep to say we end И все… И говорить, что сном покончилThe heart-ache, and the thousand natural shocks С сердечной болью, с тысячью страданий,That flesh is heir to: tis a consummation Наследьем тела. Ведь конца такогоDevoutly to be wished. To die, to sleep- Как не желать нам? Умереть, уснуть,To sleep! perchance to dream! Уснуть… И, может быть, увидеть сны…Аy, there’s the rub, Ах, в этом-то и дело все. КакиеFor in that sleep of death what dreams may come Присниться сны нам могут в смертном сне,When we have shuffled off this mortal coil? Когда мы сбросим этот шум земной?Must give us pause — there’s the respect Вот здесь подумать надо… ОттогоThat makes calamity of so long life. У наших горестей так жизнь длинна..