20 предложений между которых между подлежащим и сказуемым ставится

Русский язык
20 предложений между которых между подлежащим и сказуемым ставится
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я люблю два гуся один серый другой белый. ты и я мы с тобой друзья , она любит кошек и собак, он сидит в телефоне, оно всегда стоит не подвижно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Хозяйка за 1 целую 1/6 часа хотела приготовить обед и 2 целых 2/5 часа потратить на стирку белья . Однако на всю работу у неё ушло на 3/4 часа боль...
Ответить
Математика
3.Решите с уравнением Купили несколько тетрадей по 28 рублей за штуку и книгу за 140 рублей. Всего заплатили 560 рублей. Сколько тетрадей купили? ....
Ответить
Другие предметы
Помогите описать картину Шаляпин в роли Сальери, Срочно!
Ответить
Русский язык
В какой пример можно вставить букву так, чтобы получилось слово? А)жь_жь Б)шь_шь В)щь_щь Г)ць_ць Д)чь_чь
Ответить
Русский язык
В при­ведённых ниже пред­ло­же­ни­ях из про­чи­тан­но­го тек­ста про­ну­ме­ро­??а­ны все за­пя­тые. Вы­пи­ши­те цифру, обо­зна­ча­ю­щую за­пя­тую м...
Ответить