20 предложений между которых между подлежащим и сказуемым ставится
Русский язык
20 предложений между которых между подлежащим и сказуемым ставится
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я люблю два гуся один серый другой белый. ты и я мы с тобой друзья , она любит кошек и собак, он сидит в телефоне, оно всегда стоит не подвижно
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