Помогите описать картину Шаляпин в роли Сальери, Срочно!

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Помогите описать картину Шаляпин в роли Сальери, Срочно!
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Гость:
Тадам тан тан тан вот
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