Придумать басню. Тип как у Крылова

Гость: Гость:

Хищница лиса Гнались лиса и волк за зайцем. Вдруг волк остановился, яму увидел. А лиса гналась так, что не успела остановиться. Упала хищница лиса прямо в яму. Звала на помощь всех лиса. Звери насторожились, ведь хищница она. Волк просил о помощи, чтоб лису спасали. Достали звери хищницу из ямы. Погнала всех прочь лиса, помощь ей уже не нужна. С тех пор, с лисой никто не дружит. Так и живёт лиса одна, ни одного нет друга.