Придумать басню. Тип как у Крылова
Литература
Придумать басню. Тип как у Крылова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хищница лиса Гнались лиса и волк за зайцем. Вдруг волк остановился, яму увидел. А лиса гналась так, что не успела остановиться. Упала хищница лиса прямо в яму. Звала на помощь всех лиса. Звери насторожились, ведь хищница она. Волк просил о помощи, чтоб лису спасали. Достали звери хищницу из ямы. Погнала всех прочь лиса, помощь ей уже не нужна. С тех пор, с лисой никто не дружит. Так и живёт лиса одна, ни одного нет друга.
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