Придумать басню. Тип как у Крылова

Литература
Придумать басню. Тип как у Крылова
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
           Хищница лиса    Гнались лиса и волк за зайцем. Вдруг волк остановился, яму увидел. А лиса гналась так, что не успела остановиться. Упала хищница лиса прямо в яму. Звала на помощь всех лиса. Звери насторожились, ведь хищница она. Волк просил о помощи, чтоб лису спасали. Достали звери хищницу из ямы. Погнала всех прочь  лиса, помощь ей уже не нужна.    С тех пор, с лисой никто не дружит. Так и живёт лиса одна, ни одного нет друга. 

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