Помогите вот загадка мне нужна отгадка! Бурячок в земле дремает я быстренько виро??таю. Свежий борщик сварят с меня не красный а зелёный. Мне нужна отгадка помогите!

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Помогите вот загадка мне нужна отгадка! Бурячок в земле дремает я быстренько виро??таю. Свежий борщик сварят с меня не красный а зелёный. Мне нужна отгадка помогите!

Автор: Гость