Составьте четыре предложения: Одно с логическим ударением на "Что" Одно предлож??ние просто со словом "Что"(Без логического ударения на нем) Одно предложение просто со словом "Как"(Без логического ударения на нем) Одно с ло...

Русский язык
Составьте четыре предложения: Одно с логическим ударением на "Что" Одно предлож??ние просто со словом "Что"(Без логического ударения на нем) Одно предложение просто со словом "Как"(Без логического ударения на нем) Одно с логическим ударением на "Как" Пример:Я сделал что?Я сделал как? и т.д.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что это такое?(логическое ударение) Купишь мне что нибудь?(обычное) Кто это сделал?(логическое ударение) Кто нибудь поможет мне?(обычное)
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