Напишите рассказ на тему одинь день из жизни рыцарей 10-15 предложений даю 10 б

Гость: Гость:

Ранним утром был сам не свой, Предчувствуя турнир и конный бой, Поднялся рано,доспехи нацепил, кольчугой пренебрег, Решил в тяжёлых латах,на кожаный камзол, Поупражнялся,было жарко,пот ручьем, А в честь кого ты принял вызов? Свербила в голове сомнительная мысль, В честь той,что в праздничном кортеже?! Блистала в окружении герцогине,внучки короля, Вы были с ней знакомы,пол часа, Настроен посвятить,победу и себя, Как будто больше женщин ты не видел, Что восхищенно провожали,взгляды нежности