Какие оканчания в словах двигаешься привыкнете строят ездишь печатает стираем качают ставите ходим носит
Русский язык
Какие оканчания в словах двигаешься привыкнете строят ездишь печатает стираем качают ставите ходим носит
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Двигаешься- ешь привыкнете-ете строят-ят ездишь-ишь печатает-ет стираем-ем качают-ют ставите-ите ходим-им носит-ит
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Вычислите устно, называя законы арифметических действий 1)648+1698+302= 2)(867+499)-767= 3)83*686-83*586= 4)5*17*8= 5)(100-1)*4= 6)(96...
Математика