Какие оканчания в словах двигаешься привыкнете строят ездишь печатает стираем качают ставите ходим носит

Русский язык
Какие оканчания в словах двигаешься привыкнете строят ездишь печатает стираем качают ставите ходим носит
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Двигаешься- ешь привыкнете-ете строят-ят ездишь-ишь печатает-ет стираем-ем качают-ют ставите-ите ходим-им носит-ит
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