Фонетически разбор слово енот
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Фонетически разбор слово енот
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Е-(й)-согл, зв, непарн, мягк, непарн. и-гласн, безуд н-(н)- согл, зв, непарн, тв о-(о)-гласн, безуд т-(т)-согл, глух, тв. ----------------------------------------------- 4 буквы,5 звуков.
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