Морфологический разбор слова уткнутся
Русский язык
Морфологический разбор слова уткнутся
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начальная форма - УТКНУЛСЯЧасть речи - Глагол(лич.форма)Грамматика - Изъявительное наклонение, прошедшее время, единственное число, мужской род, непереходный, совершенный вид
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА МНЕ ПО КАЗАХСКОМУ НАДО дам 10 баллов заранее спасибо ПОЖАЛУЙС??А ПОЖАААААААААААААААААЛУУЙСТАА помогите мне прошу
Русский язык
Английский язык