Морфологический разбор слова уткнутся

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Морфологический разбор слова уткнутся
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начальная форма - УТКНУЛСЯЧасть речи -  Глагол(лич.форма)Грамматика -  Изъявительное наклонение, прошедшее время, единственное число, мужской род, непереходный, совершенный вид
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