ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА МНЕ ПО КАЗАХСКОМУ НАДО дам 10 баллов заранее спасибо ПОЖАЛУЙС??А ПОЖАААААААААААААААААЛУУЙСТАА помогите мне прошу

Қазақ тiлi

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА МНЕ ПО КАЗАХСКОМУ НАДО дам 10 баллов заранее спасибо ПОЖАЛУЙС??А ПОЖАААААААААААААААААЛУУЙСТАА помогите мне прошу

Автор: Гость