ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА МНЕ ПО КАЗАХСКОМУ НАДО дам 10 баллов заранее спасибо ПОЖАЛУЙС??А ПОЖАААААААААААААААААЛУУЙСТАА помогите мне прошу
Қазақ тiлi
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА МНЕ ПО КАЗАХСКОМУ НАДО дам 10 баллов заранее спасибо ПОЖАЛУЙС??А ПОЖАААААААААААААААААЛУУЙСТАА помогите мне прошу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1тез бузылатын онимдер 2Асказан ауруы көбейеді 3газдалған сусындар зиян 4денсаулыкка зиян өнімдер 5тагамнын сапасы томен 6дурыс тамактану кажет
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