Сочинить рассказ от имени неодушевленного лица 4 класс.

Гость: Гость:

Жил был букварь, а в нем был алфавит и однажды в этом алфавите произошла ссора, все стали обижать букву "К", они сказали , что это ненужная буква и она никому не нужна, буква обиделась и ушла из алфавита и других слов. И после того как буква "К" ушла, все стало необычным. Косы у буквы "А" и " Я" и прочих букв с косой , вдруг превратились в ос и начали они их сильно жалить и кусать. Окно стало вдруг оно. В городе букв плитки превратились в плиты . Крот превратился в рот и ходил по улице пугал всех. "Как так рот ходит?" Все перевернулось с ног на голову. И все буквы алфавита стали просить прощения у буквы "К" , она простила их и все наладилось. Оса превратилась обратна в косу, рот стал кротом и оно стало окном