Вырази в часах 1 мин, 3 мин, 18 мин, 25мин
Математика
Вырази в часах 1 мин, 3 мин, 18 мин, 25мин
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1/60 3/60 18/60 25/60 или 1/4 часа
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