Построить график функции а) у=(2+5)+3 ; б) у=(2-3)^2-4.

Алгебра
Построить график функции а) у=(2+5)+3 ; б) у=(2-3)^2-4.
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Гость:
Желаю удачи с выполнением домашнего задания :3
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