3 самых главных действия которые должен был сделать новый царь по выходу из смуты

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Потери России. Многолетняя гражданская война, нашествия поляков, запорожцев, шведов, крымцев, да и русских казаков, привели к страшному опустошению России. По оценкам, за Смутное время (включая голод 1601 - 1603 гг. ) погибло от трети до половины населения страны. В описях, проведенных при царе Михаиле упоминается множество пустых деревень, из которых крестьяне "сбежали" или "сошли безвестно куда", или были побиты "литовскими людьми" и "воровскими людьми". Во многих местах, и через 20 лет после окончания Смуты, было меньше людей, чем в XVI веке. Судя по данным переписей, в Новгородской земле численность населения в 1620 г. была вдвое меньше, чем в 1582 г. и в 10 раз меньше, чем в 1500 г. ! В вотчинах Троице-Сергиева монастыря площадь пашни сократилась в 10 раз. В Замосковье в середине XVII века распаханные пашни составляла не больше половины земель, учтенных писцовыми книгами. Смута привела к разорению хозяйства страны, запустели не только деревни западной и центральной России, но была сожжена Москва, нарушилась торговля, многие города почти вымерли - посадские люди разбегались от поборов и тягла. Смута задержала экономическое развитие России и усугубила ее отставание от передовых, развивающихся европейских стран. Задержалось и культурное развитие страны - в ближайшие десятилетия после конца Смуты в России не были склонны заимствовать культурные достижения европейцев (не считая приобретения оружия и найма военных специалистов) . Россия понесла и большие территориальные потери. По Деулинскому перемирию (1618) и Столбовскому миру (1617) были утрачены Смоленская и Северская земли, отошедшие к Речи Посполитой, и побережье Финского залива с частью Карелии, отошедших к шведам. Была разрушена система защиты страны от вторжения с Запада. В руках поляков и шведов оказались лучшие русские крепости - Смоленск, Ивангород, Путивль. Социальные изменения российского общества. По мнению многих историков, влияние Смуты на российское общество было на удивление незначительным. Костомаров вообще его не нашел, утверждая, что российская история просто перескочила через Смуту и продолжала развиваться как будто ее не было. Действительно, в России остались те же сословия и взаимоотношения между ними. Можно спорить о приобретениях или потерях каждого из сословий, но революционных изменений не произошло. Царская власть явно укрепилась по сравнению с царствованием Годунова, но лишь благодаря общенародному признанию избрания правильного царя Михаила, родича природных московских государей. В первое десятилетие царствования Михаила его власть была несравненно менее самодержавна, чем у Годунова: с 1613 по 1622 гг. почти непрерывно заседал Земской собор, решавший основные вопросы по управлению страной. Первым по-настоящему самодержавным Романовым стал патриарх Филарет, вернувшийся в 1619 г. из плена отец Михаила. Неопределенны выигрыши аристократии: немало боярских и княжеских родов исчезло; другие захудали, размеры их вотчин уменьшились. В то же время, родственники царя Михаила и приближенные к нему бояре получили щедрые земельные пожалования. К аристократии все больше примыкает высшая бюрократия - думные дьяки, неродовитые, но влиятельные; их число нарастало, и нередко их награждали вотчинами как бояр. Увеличилось и число чиновников низших рангов. Московское государство ускоренно становилось государством бюрократическим. Очень усилилась после Смуты православная церковь; монастыри получили большие земельные пожалования, а положение патриарха поднялось на невиданную высоту, когда им стал отец царя Михаила, митрополит Филарет (1619). Он правил Россией, соединив в одном лице власть духовную и светскую. Авторитет церкви был очень высок, и у высших иерархов появилась гордыня, чувство вседозволенности, за которое Россия заплатит расколом.