20 предложений в которых между подлежащим и сказуемым ставится тире

Гость: Гость:

Курить – здоровью вредить.Жить – Родине служить.О решённом говорить – только путать.Грамоте учиться – всегда пригодиться.Опаздывать – значит не уважать окружающих.Учёного учить – только портить.С дураком спорить – зря время терять.Толстеть – значит стареть.С ним говорить – решетом воду носить.Не выехать немедленно – это значит опоздать на поезд.Понять – значит простить.Говорить правду – терять друзей. Долг ваш – защищать Родину.Написать письмо – дело простое.Долг наш – защищать крепость до последнего нашего издыхания.Заставить меня свернуть с избранного пути – дудки!Бастовать – наше право.Наш долг – сохранить урожай.Ваша обязанность – хорошо учиться.Твоё дело – работать!Старательно учиться – это первая ваша задача.Поймать ерша или окуня – это такое блаженство!Вырастить ребёнка – вот главное твое дело.Работать – вот удовольствие.Вкусно поесть – вот наслаждение!Гулять перед сном – вот здоровая привычка.