Сочинение на тему "Кулачный бой на Москве-реке"
Литература
Сочинение на тему "Кулачный бой на Москве-реке"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сопротивление власти и народа. а именно в виде опричника Ивана грозного выступает сама воля царская, которая злоупотребляя властью посягает на ценности простого народа. а кожемяка это народ, его душа, которая сопротивляется.
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