Даны все числа от 1 до 10^23. каких чисел среди них больше с трехзначной суммой или с двузначной суммой

Алгебра

Даны все числа от 1 до 10^23. каких чисел среди них больше с трехзначной суммой или с двузначной суммой

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