Даны все числа от 1 до 10^23. каких чисел среди них больше с трехзначной суммой или с двузначной суммой
Алгебра
Даны все числа от 1 до 10^23. каких чисел среди них больше с трехзначной суммой или с двузначной суммой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Двухзначным будет больше потому что я учительница
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