Хозяйка за 1 целую 1/6 часа хотела приготовить обед и 2 целых 2/5 часа потратить на стирку белья . Однако на всю работу у неё ушло на 3/4 часа больше . Сколько времени хозяйка потратила на всю работу ?
Математика
Хозяйка за 1 целую 1/6 часа хотела приготовить обед и 2 целых 2/5 часа потратить на стирку белья . Однако на всю работу у неё ушло на 3/4 часа больше . Сколько времени хозяйка потратила на всю работу ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 час-60 минут 1)60+(60:6*1)=60+10=70мин.=1ч.10мин.-хотела приготовить обед. 2)120+(60:5*2)=120+24=144мин.=2ч.24мин.-на стирку белья. 3)70+144=214мин.=3ч.34 мин.-хозяйка хотела все это сделать. 4)214+(60:4*3)=214+45=259мин.=4ч.19мин.-ушло время на все это. Ответ:4ч.19мин.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
3.Решите с уравнением Купили несколько тетрадей по 28 рублей за штуку и книгу за 140 рублей. Всего заплатили 560 рублей. Сколько тетрадей купили? ....
Другие предметы
Русский язык
В какой пример можно вставить букву так, чтобы получилось слово? А)жь_жь Б)шь_шь В)щь_щь Г)ць_ць Д)чь_чь
Русский язык
В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумеро??аны все запятые. Выпишите цифру, обозначающую запятую м...
Математика