Хозяйка за 1 целую 1/6 часа хотела приготовить обед и 2 целых 2/5 часа потратить на стирку белья . Однако на всю работу у неё ушло на 3/4 часа больше . Сколько времени хозяйка потратила на всю работу ?

Математика

Хозяйка за 1 целую 1/6 часа хотела приготовить обед и 2 целых 2/5 часа потратить на стирку белья . Однако на всю работу у неё ушло на 3/4 часа больше . Сколько времени хозяйка потратила на всю работу ?

Автор: Гость