3.Решите с уравнением Купили несколько тетрадей по 28 рублей за штуку и книгу за 140 рублей. Всего заплатили 560 рублей. Сколько тетрадей купили? . 1.Решите уравнения а) 350: х – 28 = 42 б) 18х + 162 =360 в) 271 – ( р + 195) = ...

Математика

3.Решите с уравнением Купили несколько тетрадей по 28 рублей за штуку и книгу за 140 рублей. Всего заплатили 560 рублей. Сколько тетрадей купили? . 1.Решите уравнения а) 350: х – 28 = 42 б) 18х + 162 =360 в) 271 – ( р + 195) = 13 2. Вычислите 48160 : 16 + 105 х32

Автор: Гость