3.Решите с уравнением Купили несколько тетрадей по 28 рублей за штуку и книгу за 140 рублей. Всего заплатили 560 рублей. Сколько тетрадей купили? . 1.Решите уравнения а) 350: х – 28 = 42 б) 18х + 162 =360 в) 271 – ( р + 195) = ...
Математика
3.Решите с уравнением Купили несколько тетрадей по 28 рублей за штуку и книгу за 140 рублей. Всего заплатили 560 рублей. Сколько тетрадей купили? . 1.Решите уравнения а) 350: х – 28 = 42 б) 18х + 162 =360 в) 271 – ( р + 195) = 13 2. Вычислите 48160 : 16 + 105 х32
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задача. 28х+140=560 28х=560-140 28х=420 х=420÷28 х=15 Ответ: купили 15 тетрадей. а)350÷х-28=42 350÷х=42+28 350÷х=70 х=350÷70 х=5 б)18х+162=360 18х= 360-162 18х= 198 х= 198÷18 х=11 в)271-(р+195)=13 р+195=271-13 р+195=258 р=258-195 р=63 Вычислить... 48160÷16+105×32= 1) 48160÷16=3010 2)105×32=3360 3)3360+3010=6370
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