В каких часовых поясах з учётом границ расположена Украина?
География
В каких часовых поясах з учётом границ расположена Украина?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
+1 годиний на західній україні час +2 годиний час (по всій країні) +3 час Донецк и Луганск
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