В каких часовых поясах з учётом границ расположена Украина?

География
В каких часовых поясах з учётом границ расположена Украина?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
+1 годиний на західній україні  час  +2 годиний час (по всій країні)  +3 час Донецк и Луганск 
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