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9*(5х+2) как роскрыть скобу пож
Математика
9*(5х+2) как роскрыть скобу пож
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45х+18 .............. ..
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