Политика Петра 1 по отношении Германии

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Северная война, перекинувшись на территорию Германии, принимала все более широкие размеры. Ввод русских войск в Померанию и проект десанта в Швецию через Данию встревожили Англию, которая, по выражению Маркса, "д.б. явиться главной опорой или главной помехой планам Петра Великого". В выходивших в Англии политических памфлетах резко критиковалась политика правительства, которое не выполнило своих обязательств в отношении Карла XII. Английская дипломатия пустила в ход все средства. До сведения Петра было доведено, что Англия не допустит разгрома Швеции. Интригами Англии объясняется отсутствие единства в действиях союзников, среди которых из английских источников распространялись слухи о широких завоевательных планах Петра в Европе. "Болтаемся туне, - жаловался Петр, - ибо, что молодые лошади в карете, так наши соединенные <союзники>, а наипаче коренные, сволочь хотят, да коренные не думают".