Коренное население Америки и его культура

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Коренное население США представляет собой совокупность многих десятков народов, различающихся по своим историко-культурным традициям, образу жизни, степени аккультурации евроамериканцами и другим условиям, определяющим современное развитие их культур. Большинство народов Атлантического побережья, в том числе наррагансеты, вампаноаги, массачусеты, нантикоки, обитающие в других районах страны делавары, мунси, оттава, катоба, ламби, туника, сохранили очень немногое или даже вовсе ничего не сохранили из индейских традиций в области материальной и духовной культуры, практически полностью перешли на английский язык. Преобладающая же часть индейских народов имеет достаточно выраженные этнокультурные признаки, выделяющие их из населения США.Культурная неоднородность коренного населения США, как правило, обнаруживается и внутри индейских этносов, что является прямым следствием их раздробленности и неравномерности хода их общественного развития.