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Номер 36 помогите срочно
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Номер 36 помогите срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)18*2=36 2)36+18=54 3)75-54=21
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