Соченение Про Мамаин праздник

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Скоро приближается мамин праздник-8 марта. Это международный, женский праздник. В этот день мы поздравляем мам, бабушек, учителей, теть.В этот замечательный день женщины могут отдыхать от трудной работы. Они могут заниматься чем хотят например вязанием, вышивкой. Дети дарят мамам и бабушкам рисунки, открытки, поздравляют их . Чаше всего в этот праздник желают удачи, радости, любви и много хорошего, и чтобы этот день длился вечно. Я очень люблю этот праздник!