Номер 381 помогите решить

Математика
Номер 381 помогите решить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5×135=675 9-5=4 4×115=460 675+460=1135
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