Номер 4.4 для каждого утверждения....помогите прошу,ибо 3 выйдет в четверти

Биология
Номер 4.4 для каждого утверждения....помогите прошу,ибо 3 выйдет в четверти
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 -а, ж,л, б, к, м 2-а,е, М, и,л,Г, 3-в, л,и,з, м 4-д ж л М з а 5- а б М з в ж л Г е к
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