Кошка плюс кошка плюс кошка равно собака замени буквы цифрами
Математика
Кошка плюс кошка плюс кошка равно собака замени буквы цифрами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12,16,26,12,1+12,16,26,12,1 равно 19,16,2,1,12,1.
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