Основными причинами несчастных случаев при землетрясениях являются: а) неконтр??лируемые действия людей в результате паники; б) отсутствие защитных сооружений (убежищ); в) затопление; г) разрушение и падение конструкций зданий...
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Основными причинами несчастных случаев при землетрясениях являются: а) неконтр??лируемые действия людей в результате паники; б) отсутствие защитных сооружений (убежищ); в) затопление; г) разрушение и падение конструкций зданий; д) отсутствие средств индивидуальной защиты органов дыхания; е) пожары, вызванные утечкой газа из поврежденных труб, и замыканием электролиний; ж) падение тяжелых предметов в квартире; з) отсутствие средств пожаротушения.
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А), г), е).....................,..........
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