Помогите написать сочинение на тему *ЧУВСТВО И ПОСТУПКИ* зарание спасибо

Гость: Гость:

Мама купила конфеты. Мне и брату. Брата не было дома, он ушёл в школу, а я очень хотела конфеты. Мама уходя на работу, сказала: "Не ешь конфеты, дождись брата!". Когда мама ушла, я не послушалась и съела ВСЕ конфеты. Тогда я думала: "Брат всё равно не знает, что мама купила конфеты". Брат пришёл и стал делать уроки. Потом пришла мама и спросила: "Мила, вы с братом поровну поделили конфеты?"- я ответила: "Конечно, мам!" Мама зашла в комнату брата и о чём- то его спросила. Затем она зашла ко мне и проговорила: "Я всё знаю..." Мне стало очень стыдно, так стыдно, как никогда не было. (я писала это к другому вопросу, но мысль такая же)