Назовите 2 органоида клетки, которые есть в растительной клетке и нет в животной
Биология
Назовите 2 органоида клетки, которые есть в растительной клетке и нет в животной
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Гость:
Клеточная стенка и хлоропласты
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