Безударная гласная в корне слова на письме проверяется безударной гласной в этом же корне. изменение слова и подбор однокоренных слов-два способа проверки правильности написания безударных гласных в корне слова

Гость: Гость:

Безударный гласный в корне слова можно проверить двумя способами.Первый способ заключается в подборе однокоренных слов.В этом случае в неударяемом слоге корня пишется та же гласная, что и в соответствующем ударяемом слоге однокоренного слова.Например: ползкОм - пОлзать, теснотА - тЕсный, колОсья - кОлос, датИровать - дАта, трясИна - трЯский, рискнУть - рИск, солИть - сОль.При подборе однокоренных слов необходимо учитывать лексическое значение слов, то есть важно правильно подбирать однокоренные слова, такие слова, которые имеют один и тот же смысл.Например: примерять наряд - от мЕрить, а примирять товарищей - от мир; наколи на булавку (бабочку) - от кОлкий, анакали утюг - от накАл; увядал цветок - от увЯдший, а увидал цветок - от вИдеть.Хочу предостеречь от серьёзной ошибки, которую часто допускают при проверке безударной гласной в корне. Ни в коем случае нельзя проверять гласные а - о в безударных корнях глаголов совершенного вида глаголами несовершенного видана -ывать (-ивать).Например: глагол проглотить нужно проверять словом глОтка, а не глаголом проглАтывать; опоздать - пОздно, но неопАздывать.Второй способ проверки безударных гласных в корне заключается в изменении формы слова.Например: коза - кОзы; пятно - пЯтна, пЯтен, пЯтнам; семья - сЕмьи, сЕмьям; вода - вОды, вОдами.В русском языке есть очень много корней с чередующимися гласными , которые пишутся в разных случаях по-разному. Например, корни кас-кос, мир-мер, стел-стил, клон-клан и много-много других. Этот список и правила правописания таких корней нужно знать наизусть.Также в русском языке есть слова с непроверяемой гласной в корне. К ним невозможно подобрать проверочные слова, чередующихся гласных в корнях этих слов тоже нет, так что их правописание следует проверять по орфографическим словарям, а потом просто запоминать.