1.почему мышечные ткани многоядерные? 2.почему эритроциты не имеют ядра ?
Биология
1.почему мышечные ткани многоядерные? 2.почему эритроциты не имеют ядра ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Потому что мышечная ткань постоянно совершенствуется: растёт, меняется, а ядра отвечают за деления клетки, т.е. мышечной ткани необходимо постоянное воспроизводство клеток, за что и отвечают ядра 2) Для того, чтобы переносить больше кислорода, необходимого тканям организма
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