1.почему мышечные ткани многоядерные? 2.почему эритроциты не имеют ядра ?

Гость: Гость:

1) Потому что мышечная ткань постоянно совершенствуется: растёт, меняется, а ядра отвечают за деления клетки, т.е. мышечной ткани необходимо постоянное воспроизводство клеток, за что и отвечают ядра 2) Для того, чтобы переносить больше кислорода, необходимого тканям организма